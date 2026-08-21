Ціллю атаки став НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез»

У ніч на п’ятницю, 21 серпня, безпілотники атакували Перм. Після серії вибухів у районі одного з найбільших нафтопереробних підприємств росії виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та OSINT-ресурси.

Вранці 21 серпня жителі Пермі заявили про кілька вибухів. Попередньо, ціллю атаки став НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Підприємство розташоване більш ніж за 1500 км від кордону з Україною.

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Близько 06:00 Міністерство територіальної безпеки Пермського краю оголосило в регіоні режим «безпілотної небезпеки». Приблизно через півтори години там заявили про роботу російської протиповітряної оборони та оперативних служб. Після 08:00 режим небезпеки скасували.

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Губернатор Пермського краю Дмітрій Махонін повідомив про нібито 16 збитих безпілотників. Водночас російський чиновник визнав пошкодження одного промислового об'єкта, але не назвав його.

За його словами, внаслідок падіння уламків поранення отримав чоловік. Йому надали медичну допомогу, його стан оцінюють як задовільний. На самому промисловому об'єкті, за твердженням губернатора, постраждалих немає.

Офіційного підтвердження того, що пошкодженим об'єктом є саме «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», наразі немає. Водночас саме територію НПЗ місцеві жителі пов'язують із масштабною пожежею після атаки.

Що відомо про НПЗ «Лукойлу»

«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та входить до групи «Лукойл». Потужність заводу перевищує 13 млн т нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, серед яких бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і мастила.

НПЗ має важливе значення для паливного забезпечення російського ринку. Підприємство вже ставало ціллю атак безпілотників упродовж 2026 року. Зокрема, вночі четверга, 30 квітня. Тоді у Пермі пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на НПЗ.