Унаслідок атаки на території дата-центру спалахнула пожежа

У ніч на неділю, 11 жовтня, безпілотники атакували дата-центр російської технологічної компанії «Яндекс» у місті Володимир Володимирської області РФ. Це вже третя атака на дата-центри компанії з 8 жовтня. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та пресслужба «Яндекса».

За словами очевидців, у мікрорайоні «Енергетик» у Володимирі поблизу об’єкта «Яндекса» впала опора лінії електропередачі. Вибух розламав її на дві частини, що, ймовірно, спричинило перебої з електропостачанням в місті.

Унаслідок атаки на території дата-центру спалахнула пожежа. Після удару користувачі в Росії та кількох інших країнах зіткнулися з перебоями в роботі сервісів і банківських застосунків. Про проблеми також повідомляли користувачі торговельних мереж Fix Price та «Магніт».

Користувачі «Яндекса» також не можуть викликати таксі в Сербії, Казахстані, Білорусі та Вірменії.

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У «Яндексі» заявили, що продовжують оцінювати стан пошкодженої у Володимирі інфраструктури, а тому назвати терміни відновлення роботи обладнання в дата-центрах дуже складно.

Дата-центр «Яндекса» у Володимирі є одним із найбільших у мережі компанії. Його розрахункова потужність становить близько 56 МВт.

Нагадаємо, унаслідок дронової атаки 8 жовтня постраждав дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово», розташований у місті Сасово Рязанської області РФ. Його заявлена енергетична потужність сягає 12 МВт. Наступного дня під удари потрапив дата-центр «Яндекс» у Калузі – один з найбільших центрів в Росії.