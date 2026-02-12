Ударні дрони, імовірно, вдруге атакували НПЗ у місті Ухта

Уранці 12 лютого безпілотники здійснили атаку на нафтопереробний завод «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в місті Ухта Республіки Комі. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали.

На опублікованих очевидцями відео та фото, зокрема, чути вибухи та видно густий чорний дим, що здіймається над містом.

Увага! На відео присутня лайлива лексика! 18+

Зауважимо, загрозу застосування дронів у Республіці Комі та в сусідніх регіонах РФ оголосили близько сьомої години ранку за Києвом. Згодом «Росавіація» повідомила про тимчасове закриття аеропорту в Ухті, а в місцевих школах скасували заняття.

Офіційних коментарів від української сторони щодо інциденту наразі немає.

Нагадаємо, про атаку ударних безпілотників у Республіці Комі вперше заявили у серпні 2025 року. Тоді під удар також потрапив місцевий нафтопереробний завод.