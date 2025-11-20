Подружжя Чернишових фігурувало у записах НАБУ

Дружина колишнього віцепремʼєр-міністра Олексія Чернишова, якого підозрюють у корупції та легалізації майна, подала позов до суду про поділ майна подружжя. Позов зареєстрували 21 жовтня, коли Чернишов вже фігурував у двох корупційних скандалах, повідомило «Інтерфакс-Україна» у четвер, 20 листопада.

21 жовтня Світлана Чернишова подала до Печерського районного суду Києва позов про поділ майна подружжя. Відповідачем у цій справі є Олексій Чернишов.

Наразі у справі призначений склад суду. Зазначається, що позов Чернишова подала до того, як НАБУ та САП відкрили нову справу про ймовірну легалізацію майна за участі Олексія Чернишова. Нагадаємо, це сталося 23 жовтня після публікації розслідування журналістів Bihus.Info про будівництво котеджного містечка під Києвом фірмою, пов’язаною з Чернишовим. Втім, сам Чернишов підозри у цій справі не отримав.

До того Чернишову вже повідомили про підозру за участь у корупційній схемі в Міненерго – він став шостим підозрюваним у масштабні корупційній схемі у будівельній сфері за участю українських топпосадовців, про викриття якої антикорупційне бюро повідомило 13 червня.

11 листопада Чернишов отримав нову підозру – у незаконному збагаченні. Це сталося після того, як НАБУ заявило про його причетність до корупційної схеми у сфері енергетики. За даними слідчих, на записах з розмовами фігурантів операції «Мідас» про Чернишова згадують як про «Че Гевару». Під час судових засідань прокурор повідомив, що Чернишов відвідував офіс злочинної організації з відмивання незаконно отриманих грошей. Детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову та його дружині Світлані (кодове ім’я «Професор») понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

Вже 18 листопада ВАКС призначив Чернишову понад 50 млн грн застави, а наступного дня її внесли.