Начальник головного управління ДСНС України в Чернівецькій області Валентин Будовицький опублікував декларацію про доходи за 2025 рік. За даними документа, торік його дружина придбала електроавтомобіль 2019 року випуску вартістю понад 300 тис. грн.

У декларації за 2025 рік Валентин Будовицький зазначив два об’єкти нерухомості. Це квартира у Чернівцях площею 69 м2, у якій також проживає його дружина Віта та двоє доньок, а також комору площею 5 м2.

У власності сім’ї Будовицьких є три автомобілі. Це Renault Trafic 2016 року, Mercedes-Benz B250е 2017 року. Третій автомобіль дружина рятувальника придбала у 2025 році, це Hyundai Kona 2019 року випуску. Вартість цього авто – 305 тис. грн, згідно з декларацією. За даними сайту Avtoria, вартість такого авто на ринку на березень 2026 року стартує від 700 тис. грн.

За 2025 рік керівник ДСНС Буковини отримав понад 1 млн грн зарплати. Його дружина Віта займається підприємницькою діяльністю: за 2025 рік вона отримала 250 тис. грн доходу. Дві доньки навчаються у коледжі та університеті в Чернівцях і отримують стипендії. Валентин і Віта Будовицькі спільно задекларували готівкою 5 тис. євро та 3,5 тис. доларів. У доньок є по 3,5 тис. євро готівкових заощаджень. На банківських рахунках в керівника ДСНС Буковини є 113 тис. грн, у його дружини – понад 8 тис. грн.

Додамо, що Валентина Будовицького призначили на посаду керівника Служби порятунку Буковини у квітні 2025 року. Він на посаді замінив Сергія Михайлюка, який керував Службою порятунку понад 10 років.