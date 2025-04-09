Новий керівник 27 років пропрацював в ДСНС

На Буковині призначили нового керівника головного управління ДСНС. Ним став полковник служби цивільного захисту Валентин Будовицький, повідомили в пресслужбі ДСНС Буковини в середу, 9 квітня. Він наразі тимчасово виконуватиме обов’язки начальника головного управління.



Офіційне представлення відбулося 9 квітня в приміщенні головного управління рятувальної служби. Валентин Будовицький на посаді замінив Сергія Михайлюка, який керував Службою порятунку більше 10 років, і якому не продовжили контракт.

Директор Адміністративного департаменту ДСНС України В’ячеслав Гончаров, який приїхав на представлення, зазначив, що Валентин Будовицький родом з Чернівців. Посадовець має великий досвід у службі системи ДСНС – понад 27 років, більшу частину з яких він служив саме у чернівецькому гарнізоні.



До призначення на Буковину рятувальник очолював інженерну службу ДСНС України і працював в Києві. Є учасником бойових дій. Валентин Будовицький одружений і має дві доньки.