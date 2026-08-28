Металева деталь пробила скло і завдала травми дитині

Внаслідок ДТП на автодорозі Київ-Чоп травмований 6-річний хлопець. Гальмівний диск з вантажівки відʼєднався і пробив лобове скло Renault Master, завдавши важкої черепно-мозкової травми дитині.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія трапилася 27 серпня близько 18:30 неподалік села Гамаліївка.

«Під час руху автопоїзда відбулося від’єднання металевої частини транспортного засобу (попередньо гальмівного диску), яка відлетіла у переднє вітрове скло автомобіля Renault Master. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля отримав важку черепно-мозкову травму та був госпіталізований до лікарні Св. Миколая у Львові», – зазначено у повідомленні.

фото поліції

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За кермом вантажівки був 70-річний мешканець Рівненської області. Водієм буса був 44-річний мешканець м. Шептицький.

Обставини ДТП встановлюють слідчі, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).