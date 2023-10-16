Судна «Ангара» і «Марія» почали курсувати між Росією на КНДР

Північна Корея набагато активніше допомагає Росії у війні з Україною, аніж про це повідомляється раніше. Як свідчать нові супутникові знімки, упродовж двох місяців російські кораблі неодноразово доставляли вантажі з КНДР у військовий порт РФ. Про це пише видання The Washington Post.

Два судна «Ангара» і «Марія» почали курсувати, після зустрічі між офіційними особами Північної Кореї та Росії, що відкрило шлях для зустрічі Кім Чен Ина з Владіміром Путіним минулого місяця. Згідно з аналізом RUSI, не одне, як повідомлялося раніше, а два кораблі курсують маршрутом між північно-східним північнокорейським портом Раджин і військовим портом на Далекому сході Росії. Вони здійснили щонайменше п’ять рейсів туди й назад із середини серпня.

Приблизно в той час, коли почалися поставки, на складі боєприпасів поблизу українського кордону, швидко розширювалися ями для боєприпасів. Останніми тижнями ці ями були заповнені ящиками з боєприпасами. За даними RUSI, колір і розмір цих контейнерів збігалися з партіями, які надходили в Дунай з Раджина.

«Це матиме дуже серйозний вплив на траекторію війни в Україні. Північна Корея має можливість виробляти багато боєприпасів і має значні запаси», – сказав Джек Вотлінг, старший науковий співробітник сухопутної війни в RUSI.

За даними видання Північна Корея виробляє два типи боєприпасів, які Росія активно використовувала у війні – 122-міліметрові ракети до системи «Град» та 122-міліметрові гаубичні артилерійські снаряд.