Дві громади Львівщини не виділили гроші на укриття для дітей Дніпропетровщини
Йдеться про Дрогобицьку та Східницьку громади Львівщини
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Дрогобицька та Східницька громади Львівщини наразі не ухвалили рішення про виділення грошей з бюджету на мобільні укриття для дітей у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Як йдеться у повідомленні, через загрозу російських обстрілів у прифронтових регіонах Львівщина долучилася до фінансування облаштування мобільних укриттів на Дніпропетровщині. Їх планують встановити вздовж маршруту «Школярик», яким діти добираються до школи. Львівщина, як регіон-партнер, має надати Дніпропетровщині на цей проєкт 73 млн грн.
«Через кілька днів почнеться новий навчальний рік. Ми прагнемо, щоб у кожній школі Львівщини було якісне укриття або альтернативна захисна споруда поруч. У прифронтових областях рівень загрози незрівнянно вищий. Там безпечне місце дитині потрібне не лише у школі. Воно потрібне дорогою до неї, бо російські окупанти влаштовують полювання дронами на людей», – йдеться у повідомленні.
Гроші планують зібрати спільно з обласного бюджету та бюджетів територіальних громад. Зокрема, з обласного бюджету вже скерували 10 млн грн, а загальна сума, яку Львівщина вже перерахувала, – 32,9 млн грн. Проте, за словами голови ЛОВА, дві громади Львівщини наразі не долучилися.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Відтепер будемо регулярно і відкрито розповідати, як громади Львівщини долучаються до подолання викликів, які ставить перед нами війна. Говоритимемо про тих, хто знаходить можливість допомогти, і про тих, хто вирішує спрямовувати ресурс на інші пріоритети. Бо кожна гривня місцевих бюджетів – це гроші людей, а суспільство має право знати, які рішення ухвалюють від його імені», – зазначив Максим Козицький.
Серед тих, хто поки не долучився до ініціативи, за словами голови Львівської ОВА, – Східницька громада, якій запропонували виділити 1,2 млн грн. Зазначається, що на рахунку громади є понад 38 млн грн. Також йдеться і про Дрогобицьку громаду, якій запропонували виділити 3,2 млн грн, на рахунку загального фонду міста – 64,8 млн грн.
«Рішення про виділення коштів громада досі не ухвалила. Кажуть, розглядають можливість повернутися до цього питання у вересні. Наведу ще кілька цифр, щоб було зрозуміло, скільки загалом Дрогобицька громада спрямовує на потреби, пов’язані з війною. За січень-липень 2026 року Дрогобицька громада скерувала на такі видатки близько 34,7 мільйона гривень. Лише 5,4% усіх касових видатків за цей період! Це точно не рівень громади з такими фінансовими можливостями», – повідомив Козицький.
Раніше очільник ОВА також закликав переглянути рішення громад, які досі не долучилися, та переоцінити пріоритети.
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