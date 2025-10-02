Правоохоронці підозрюють двох лучан у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Чоловіків викрили на виготовленні фіктивних документів 12 ухилянтам. Про це повідомила 2 жовтня пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, двоє жителів Луцька віком 46 та 50 років упродовж липня-жовтня 2024 року виготовили для 12 чоловіків підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і довідки про надання відстрочки, видані одним із РТЦК та СП.

«Ще для пʼятьох тих же самих клієнтів підозрювані виготовили довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією. Ці документи мали унеможливити мобілізацію громадян на військову службу», – зазначають правоохоронці.

Волинянам оголосили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України). Їм загрожує від п’яти до восьми років увʼязнення. Слідчі наразі вирішують питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.