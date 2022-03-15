Чоловіки зливали солярку з дизельних потягів

На Прикарпатті поліцейські затримали двох працівників франківського депо, які крали пальне дизельних поїздів. Чоловіки 36 та 53 років зливали солярку з потягів, що стояли на території підприємства. Під час дії воєнного стану незалежно від розміру вчиненої крадіжки, міра покарання обирається найсуворіша, відповідно чоловікам загрожує позбавлення волі до 8 років.

Про затримання двох працівників франківського залізничного депо прес-служба поліції повідомила у вівторок, 15 березня. «Співробітники кримінальної поліції затримали двох фігурантів за вчинення крадіжки. Об’єктом наживи 53-річного мешканця Коломийщини та 36-річного франківця стало дизельне паливо, які ті систематично крали шляхом злиття з дизельних поїздів, які знаходились на території депо. Затримані виявились працівниками вказаного підприємства», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

За фактом крадіжки слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану) ККУ. Чоловіків затримали в процесуальному порядку, їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.