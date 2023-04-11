Під час обшуків у причетних до схеми осіб вилучили 1 млн грн у різній валюті

На Рівненщині правоохоронці викрили схему з вивозу ухилянтів за кордон. Організували її мешканці області, які займались міжнародними перевезеннями. Всього вони допомогли виїхати за межі України 450 чоловікам, з яких близько 170 в Україну так і не повернулись. Двох організаторів схеми затримали, їм загрожує до дев'яти років тюрми.

Про викриття схеми стало відомо у вівторок, 11 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановили слідчі, схему втечі з країни організувала група рівнян, які займалися міжнародними перевезеннями. Вони укладали фіктивні трудові договори із військовозобов’язаними чоловіками та вносили відомості про нібито водіїв їхніх чотирьох фірм до системи «Шлях».

За свої послуги брали від 1500 до 5000 доларів. Виконавцями, які підбирали клієнтів та організовували їх переправлення через кордон, були мешканці Рівненщини та Волині.

За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, до електронної системи були внесені дані 450 чоловіків, які підлягають призову за мобілізацією: із їх числа близько 200 не повернулися до України у встановлені законодавством строки. Наразі слідство перевіряє інформацію щодо 170 чоловіків, виїхали з України через фірми підозрюваних, але додому так і не повернулися.

«Правоохоронцями проведено 21 обшук у осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів. Вилучено документацію, що стосується діяльності юридичних осіб, які надавали послуги з міжнародних перевезень, печатки, чорнові записи, бухгалтерські документи, майже 1 млн грн у різній валюті, а також транспортні засоби, за допомогою яких чоловіків незаконно переправляли через державний кордон України», – йдеться у повідомленні.

Організатору та водієві, який за перевезення та консультації отримував 4 тис. грн, вже повідомили про підозру. 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а співавтора схеми відправив під варту з можливістю внесення 671 тис. грн застави. Чоловікам інкримінують порушення ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Їм загрожує до дев'яти років ув'язнення.