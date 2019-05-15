Двоє чиновників мерії отримали догани після знесення історичної будівлі у Стрийському парку

Замість реконструкції будівлі у Стрийському парку її повністю знесли

Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив догани керівнику департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику і директорці Стрийського парку Олені Мазурик через незаконне знесення історичної пам’ятки у Стрийському парку.

Як інформував ZAXID.NET, фірма ТОВ «Львів-Енергія», що пов’язана із депутатом Львівської міськради та відомим бізнесменом Григорієм Козловським, на початку травня знесла історичну пам’ятку на вул. Уласа Самчука, 16, що розташована у межах Стрийського парку. Раніше цій фірмі мерія погодила містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі під ресторан.

«Я отримав шок, коли позаминулого тижня побачив, як зруйнували один з історичних павільйонів у Стрийському парку. Зруйнували, тому що отримали дозвіл на реконструкцію, і компанія сприйняла дозвіл на реконструкцію, як можливість для себе цей павільйон зруйнувати. Такі речі недопустимі! За таку ситуацію треба карати. Тому, Сергій Коровайник, керівник департаменту містобудування, отримує догану, тому що він не належним чином контролював цей процес. І керівник Стрийського парку отримає догану», — сказав під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий.

Додамо, що одразу після знесення будівлі у Стрийському парку місто почало вимагати відновити знищену пам’ятку.