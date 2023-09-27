Лобова ДТП Volkswagen Passat та Toyota Camry біля Миколаєва

У середу вранці, 27 вересня, на дорозі «Розвадів-Калуш» поблизу міста Миколаїв на Львівщині сталася лобова ДТП двох легковиків – Volkswagen Passat та Toyota Camry. У результаті водія та пасажира Toyota з травмами забрала «швидка».

Як розповіли в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 9:00 у селі Крупське Стрийського району. Відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Passat, яким керував 43-річний мешканець одного з селищ Стрийського району, та Toyota Camry, за кермом якої був 65-річний житель Жидачева.

Аварія сталася у селі Крупське (фото поліції)

Унаслідок ДТП водій Toyota Camry та його 57-річний пасажир, мешканець Жидачева, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.