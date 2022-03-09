Загиблі і потерпілі в ДТП є мешканцями Києва

У Івано-Франківській області на дорозі між селами Черче та Підкамінь внаслідок ДТП загинув 44-річний водій автомобіля Hyundai та 69-річна пасажирка. Ще трьох пасажирів легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Водій на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою МАЗ. Водія вантажівки, 57-річного мешканця Львівщини, поліцейські перевірили на стан сп'яніння – він тверезий, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Повідомленні про ДТП на дорозі між селами Черче та Підкамінь у Рогатинському районі поліцейські отримали о 13:00 у середу, 9 березня.

«Поліцейські попередньо встановили, що на ділянці автодороги Н-09 сполученням «Мукачево-Львів» 44-річний водій автомобіля Hyundai Accent на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху і не зміг уникнути зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем МАЗ. Цим транспортним засобом керував 57-річний мешканець Львівської області. Внаслідок ДТП водій та 69-річна пасажирка Hyundai Accent загинули на місці події. Крім того, до медзакладу госпіталізовано ще трьох пасажирів з цього автомобіля віком 13, 46 і 70 років. І загиблі і потерпілі є мешканцями Києва. Водія МАЗ перевірено на стан сп'яніння – тверезий», – повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.