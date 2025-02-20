Підозрювані перебувають під вартою із правом внесення застави

Правоохоронці викрили двох жителів Сарненського району на шахрайстві. Чоловіки ошукали щонайменше 50 людей на 400 тис. грн. Про це повідомила 20 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, двоє чоловіків віком 19 та 20 років знайомилися в одному з профільних Telegram-ботів із потерпілими, втиралися в довіру та пропонували за окрему плату надати їм у користування банківські рахунки, нібито для виводу криптовалюти.

«Надалі зловмисники через інтернет-банкінг віддалено оформлювали на ім’я потерпілих кредити, гроші з яких переказували на свої банківські рахунки. Так вони ошукали 50 людей на майже 400 тис. грн», – повідомляють у прокуратурі.

Рівненський міський суд обрав шахраям запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Чоловіки свою вину визнають і співпрацюють зі слідством. Точну кількість потерпілих ще встановлюють.

Двом жителям Сарненщини оголосили підозри у незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації про людей, у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної системи, а також у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 1 ч. 2 ст. 182, ч. 1 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.