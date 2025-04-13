Будинок у Шептицькому, де в пожежі загинули чоловіки

У неділю вночі, 13 квітня, на у пожежі в житловому будинку загинули 36-річний та 30-річний мешканці Шептицького. Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОВА.

«Приблизно о 03:24 у Шептицькому вулиці Івасюка, 13 у квартирі на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлено тіла двох людей», – йдеться в повідомленні департаменту.

Один із загиблих, 36-річний чоловік, є власником помешкання. За інформацією департаменту, у квартирі горіли речі домашнього вжитку на площі 15 м². Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.