Рятувальники на ношах транспортували з гори Парашка двох туристок

У суботу, 27 серпня, у Карпатах на Львівщині під час сходження на гору Парашка травмувалися двоє туристок. Постраждалих з переломами ніг транспортували рятувальники.

У ДСНС Львівщини розповіли, що протягом суботи рятувальники двічі надавали допомогу туристам, що отримали травми на горі Парашка та не могли самостійно продовжувати рух.

Зокрема, близько 16:30 під час сходження на найвищу вершину Сколівських бескидів – гору Парашка – зламала ногу 37-річна мешканка Сколе. Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та ношами транспортували її до карети швидкої допомоги. Жінку медики госпіталізували у Сколівську лікарню.

Туристки зламали ноги під час сходження на гору Парашка

Бдизько 19:00 під час сходження на гору Парашка у селі Коростів зламала ногу 51-річна жителька Самбора. Жінка не могла самостійно спуститись з гори. Рятувальники на ношах транспортували її до автомобіля «швидкої». Жінку теж госпіталізували в Сколівську лікарню.