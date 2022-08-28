Двоє туристок травмувалися в горах Львівщини за добу
У суботу, 27 серпня, у Карпатах на Львівщині під час сходження на гору Парашка травмувалися двоє туристок. Постраждалих з переломами ніг транспортували рятувальники.
У ДСНС Львівщини розповіли, що протягом суботи рятувальники двічі надавали допомогу туристам, що отримали травми на горі Парашка та не могли самостійно продовжувати рух.
Зокрема, близько 16:30 під час сходження на найвищу вершину Сколівських бескидів – гору Парашка – зламала ногу 37-річна мешканка Сколе. Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та ношами транспортували її до карети швидкої допомоги. Жінку медики госпіталізували у Сколівську лікарню.
Туристки зламали ноги під час сходження на гору Парашка
Бдизько 19:00 під час сходження на гору Парашка у селі Коростів зламала ногу 51-річна жителька Самбора. Жінка не могла самостійно спуститись з гори. Рятувальники на ношах транспортували її до автомобіля «швидкої». Жінку теж госпіталізували в Сколівську лікарню.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.