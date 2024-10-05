Затримані не пройшли перевірку, а також мали необхідне спорядження для втечі

На Закарпатті прикордонники затримали двох мешканців Львівщини, які пояснювали свою присутність в прикордонні тим, що приїхали на парубоцьку вечірку. Згодом вони зізналися, що планували незаконно перетнути кордон.

Двох жителів Львівщини віком 23 та 24 роки затримали в прикордонній зоні неподалік від кордону з Румунією. Військовослужбовцям відділення «Хижа» Мукачівського загону вони повідомили, що приїхали на Закарпаття до друга на парубоцьку вечірку. Проте ім’я товариша та адресу його проживання вони згадати не змогли.

«Співробітники оперативно-розшукового відділу «Дякове» з’ясували, що насправді чоловіки планували перетинати кордон поза пунктами пропуску. Завчасно підготовлене спорядження – каремати, дощовики, спальні мішки, суміш для розпалювання вогнища, ліхтарі, компаси тощо – львів’яни надіслали поштою на Закарпаття і планували використати його після прибуття», – повідомили у ДПСУ.

Львів’ян затримали, на них склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Справи скерували до суду.