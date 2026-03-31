У Луцькому районі двоє чоловіків викрали 17-річну дівчину, вивезли її до лісу та побили. Поліцейські затримали нападників, нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Про це у вівторок, 31 березня, повідомила пресслужба поліції Волині.



Інцидент стався 29 березня близько 21:30 у селі Колки. За даними слідства, двоє чоловіків силоміць заштовхали дівчину до автомобіля та вивезли її до лісу. Там потерпілу побили та пошкодили їй одяг, а згодом привезли назад у населений пункт. Правоохоронці наразі не розголошують деталей події, зокрема, чи були в потерпілої конфлікти із нападниками.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетних до злочину. Ними виявилися 22-річний та 26-річний мешканці села Старосілля Луцького району. Їх затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Нападникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.