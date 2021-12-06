Жінок затримали в інших регіонах України

Закарпатська поліція затримала двох жінок, які представлялися соцпрацівницями, заходили до будинків пенсіонерів та крали у них гроші. Два випадки з обкраданням помешкань літніх людей сталися у Мукачеві та Чопі у жовтні 2021 року. Відомо, що жінки мали при собі підроблені документи, вони встигли обікрасти пенсіонерів на 220 тис. грн. Одну із шахрайок затримали у Краматорську, іншу – у Кременчуці.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, у жовтні до поліції звернулася пенсіонерка з Мукачева, яка розповіла, що з її будинку зникли гроші. Потерпіла зазначила, що перед тим до неї приходили двоє соціальних працівниць. Аналогічний випадок стався в той самий період і у Чопі.

Поліцейські з’ясували, що до крадіжок причетні двоє жінок, мешканок Краматорського району, що на Донеччині. Одну із фігуранток справи затримали в у Краматорську Донецької області, іншу – у Кременчуці на Полтавщині. У їхніх помешканнях вже провели обшуки та вилучили чимало викрадених речей. Також серед вилученого й підроблені документи, які крадійки пред’являли потерпілим.

Наразі відомо, що підозрювані обікрали закарпатців загалом на близько 220 тисяч гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка з проникненням). Обом жінкам повідомлено про підозру, одній з них суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави, щодо іншої – сьогодні відбудеться розгляд клопотання слідчого.