Йосипа Варгу помістили до ізолятора тимчасового тримання

Тячівська окружна прокуратура повідомила про підозру мешканцю села Грушово Тячівського району Йосипу Варзі. За напад на відпочивальників неподалік гірського озера Апшинець у Карпатах джиперу загрожує 7 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 3 вересня, затриманий безпричинно розпочав сварку з одним із туристів через зауваження щодо заборони проїзду автомобілями територією заповідника. Під час нападу він спочатку вдарив потерпілого каменем, а потім завдав йому серію ударів металевою трекінговою палицею. Напад завершився пошкодженням туристичних наметів і спорядження.

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«Дії нападника кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, із застосуванням іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень)», – зазначили у прокуратурі. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.

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Йосипа Варгу помістили до ізолятора тимчасового тримання. Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, йдеться про напад джиперів на групу туристів біля Апшинця, який стався 23 серпня.

Водночас під час розслідування з’явилася інформація про схожий інцидент, який стався через кілька днів потому – 29 серпня. Подружжя з Києва теж заявило про напад джиперів.

У справі відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Правоохоронці розшукують можливих свідків та очевидців обох інцидентів.