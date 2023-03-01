Джозеф Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан через незвичайну і надзвичайну загрозу нацбезпеці

Президент США Джозеф Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан через незвичайну і надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці Штатів, яку становлять дії Росії в Україні. Відповідне Послання до Конгресу США опублікували на сайті Білого дому.

«Я надіслав до Федерального реєстру для публікації повідомлення, яке додається, про те, що надзвичайний стан, оголошений Указом 13660 від 6 березня 2014 року, який було розширено Указами 13661, 13662 і 14065, і в рамках якого було вжито додаткових заходів Указами 13685 і 13849, продовжує діяти після 6 березня 2023 року», – наголосив президент США.

Байден додав, що дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів. А також дії та політика уряду Росії, включно з захопленням Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Зазначимо, що у США 6 березня 2014 року президент оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження «з метою протидії незвичайній та надзвичайній загрозі національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, яку становлять дії та політика осіб, що підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів». Того ж року ще трьома указами президент розширив сферу дії надзвичайного стану.

20 вересня 2018 року президент США видав указ про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкції щодо РФ. А 21 лютого 2022 року ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану.

21 лютого 2022 року президент видав указ, яким ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану, і встановив, що передбачуване визнання Російською Федерацією так званих «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки» суперечить зобов'язанням Росії за Мінськими угодами і далі загрожує миру, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України, а отже, становить незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.