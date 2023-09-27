Колишній адвокат Валентин Рибін на окупованій частині Херсонської області

Колишньому адвокату Віктора Медведчука та Анатолія Шарія повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Про це у середу, 27 вересня, повідомила Служба безпеки України 27 вересня.

Мова йде про Валентина Рибіна, який очолює «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ».

«На початку повномасштабного вторгнення Росії він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у Fecebook, де закликав українців припинити спротив окупантам. Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, Рибін виконує завдання Москви щодо «посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди». Він також увійшов до російської партії «Єдина Росія», від якої брав участь у псевдовиборах на окупованій частині Херсонської області» восени цього року.

В СБУ нагадали, що раніше вже кваліфікувала дії Рибіна за статтею про виправдування російської агресії. За даними слідства, він перебуває на окупованій частині України. Валентин Рибін також захищав перекладача прем’єра України Станіслава Єжова, якого звільнили в рамках обміну з Росією у 2019 році.

Як інформував ZAXID.NET, на посаду начальника управління інформації та громадських зв'язків Південноукраїнської АЕС призначено Ярослава Маленченка, який раніше був обласним координатором руху «Український вибір» Віктора Медведчука.