Чернівецького депутата обвинувачували у масовому підкупі студентів на місцевих виборах 2015 року

Екс-депутата Чернівецької міськради Ростислава Білика виправдали у справі про підкуп студентів на місцевих виборах 2015 року. Тоді на дільниці в студмістечку спостерігачі заявили про порушення: студенти масово фотографували свої бюлетені та голосували за кандидата в депутати від партії «Рідне місто» Ростислава Білика. Слідство у справі та суд розтягнулися на 6 років. Прокуратура просила для обвинуваченого 3 роки умовно. Натомість сам екс-депутат свою вину не визнав.

Про виправдання Ростислава Білика у понеділок, 28 березня, у коментарі «Суспільному» повідомив адвокат екс-депутата Ігор Сидора. Як зазначає громадянська мережа «ОПОРА», Першотравневий районний суд Чернівців виправдав екс-депутата Ростислава Білика, який був обвинувачений за ч. 4 ст. 160 ККУ (підкуп виборців). Відомо, що прокуратура просила призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 3 роки та покласти на Ростислава Білика обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та і повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

«Сторона захисту в дебатах вважала, що сторона обвинувачення не довела вину Білика і його потрібно виправдати. Після завершення судових дебатів, Ростислав Білик виступив із останнім словом: винним себе не вважає та просив суд його виправдати», – зазначається у повідомленні ОПОРИ.

Нагадаємо, 25 жовтня 2015 року на дільниці №730506 у Чернівцях фіксували масове фотографування бюлетенів студентами, що мешкають в гуртожитках. Бюлетень був заповнений за №14 в списку партій до Чернівецької міської ради («Рідне місто», перший номер в списку – Віталій Михайлішин, кандидат в окрузі – Ростислав Білик). Як зізнавались тоді студенти, вони фотографували бюлетені, аби потім отримати обіцяну заздалегідь винагороду. Про проблеми на студентських дільницях у Чернівцях «ОПОРА» повідомляла ще під час місцевих виборів в 2010 році. Там були зафіксовані каруселі та фотографування бюлетенів. По округу так само проходив Ростислав Білик. На парламентських виборах 2012 року на цих же дільницях була зафіксована технологія «червоні ручки», коли за кандидата Віталія Михайлішина відмітки ставились червоною ручкою.