Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього директора Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) В'ячеслава Корітка. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що екс-керівника Держзовнішінформу визнали винним у привласненні і розтраті майна в особливо великих розмірах.

«Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ... визнала винуватим колишнього директора ДП "Держзовнішінформ" у вчиненні кримінальних правопорушень, ... та призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади у державних підприємствах та державних органах строком на 3 роки, та з конфіскацією всього майна», – ідеться в повідомленні.

Суд також видав ухвалу про стягнення з ексдиректора на користь Держзовнішінформу грошові кошти в розмірі 7,95 млн грн. У повідомленні САП не називається прізвище обвинуваченого. Але, за даними ЕП, йдеться про В'ячеслава Корітка, який керував Держзовнішінформ з квітня по грудень 2013 року.

Водночас у повідомленні САП привертає увагу неспівпадіння фактів біографії Корітка з оголошеними звинуваченнями. Так, за повідомленням САП, суд довів, що злочинну діяльність чиновник здійснював до лютого 2014 року.

Водночас у 2014 році Корітко вже не очолював Держзовнішінформ. Указом Януковича наприкінці грудня 2013 року він був призначений головою Державного агентства резерву. Яким чином в лютому 2014 року Корітко мав можливість керувати в Держзовнішінформі, в САП не повідомляють.