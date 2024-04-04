Колишній директор Львівського авіаремонтного заводу Олександр Кравчук

Екс-директор Львівського авіаремонтного заводу Олександр Кравчук отримав нову підозру у привласненні 500 тис. грн. Раніше, 30 січня 2024 року, йому також вручили підозру у привласненні майже 900 тис. грн. Колишній директор авіаремонтного заводу під час державних закупівель залучив приватні структури, щоб відмивати гроші. У прес-службі Служби безпеки України у четвер, 4 квітня, повідомили, що справу екс-директора оборонного підприємства вже передали до суду.

«Посадовець завдав збитків оборонному бюджету держави на майже 1,5 млн грн. Для реалізації схеми він укладав договори з компаніями-підрядниками на поставку продукції, які, нібито, запропонували найнижчу ціну. Згодом ціна в специфікаціях на ідентичні запчастини безпідставно зростала у десятки разів, а керівник й надалі давав необґрунтовані вказівки підлеглим здійснювати закупівлю товарів», – повідомляє прес-служба СБУ.

Додамо, що у судовому реєстрі можна знайти ухвалу Галицького районного суду Львова, в якій йдеться, що екс-директор намагався отримати незаконний прибуток для київського ТОВ «Авіа макс». На аналітичному ресурсі YouControl йдеться, що директором та кінцевим бенефіціаром компанії є Євген Лобко. Основним видом діяльності підприємства є неспеціалізована оптова торгівля.

СБУ не називає ім'я підозрюваного, але за інформацією ZAXID.NET йдеться про Олександра Кравчука. Його судитимуть за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали вже скерували до суду. Екс-директору загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. За інформацією СБУ, наразі Олександр Кравчук перебуває під нічним домашнім арештом.

Додамо, що Олександр Кравчук у січні 2024 року вже отримав підозру у привласненні 889 тис. грн. У судовому реєстрі йдеться, що він у 2015 році відмивав гроші через київське ТОВ «Тангаж» під час закупівлі електронно-променевої трубки за явно завищеними цінами.