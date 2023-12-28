Ярослав Ковальчук (зліва) та Василь Мартиняк представлятимуть інтереси громадськості в поліцейських комісіях

Львівська облрада на засіданні у четвер, 28 грудня, ухвалила рішення про обрання двох представників від громадськості до складу поліцейських комісій територіальних органів поліції Львівської області. Рішення підтримали 50 депутатів.

За рішенням депутатів, до складу поліцейської комісії Головного управління Нацполіції Львівщини обради екс-чиновника ЛОДА Василя Мартиняка, а до складу поліцейської комісії управління поліції охорони – екс-начальника ДАІ Прикарпаття Ярослава Ковальчука.

Голова комісії з питань законності Назарій Сумало розповів, що лише ці два представники ГО зголосилися до участі в поліцейських комісіях, тому депутатська комісія пітримала їхні кандидатури та винесла на розгляд сесії.

68-річний Василь Мартиняк з 2017 року керує центром допомоги Операції об’єднаних сил, який зокрема, координує роботу з сім’ями полеглих, поранених, зниклих безвісти, також займається питаннями транспортування загиблих бійців та підготовкою документів для поховання. Раніше Василь Мартиняк очолював департамент соціального захисту ЛОДА.

51-річний член благодійного фонду «Легіон світла», пенсіонер МВС Ярослав Ковальчук близько 20 років пропрацював у міліції, до середини 2014 року очолював управління ДАІ в Івано-Франківській області.

Відповідно до закону, поліцейські комісії займаються відбором кандидатів на службу до поліції та просуванням (підвищенням) по службі поліцейських. Рішення про участь представників громадськості в поліцейських комісіях приймає обласна рада для забезпечення прозорості в роботі цих комісій. Раніше Львівська облрада обрала двох представників від громадськості до складу поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Львівській області.