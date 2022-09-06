Апеляційна палата ВАКС майже у п'ять разів збільшила розмір застави Миколі Мартиненку

У вівторок, 6 вересня, Апеляційна палата ВАКС майже у п'ять разів збільшила розмір застави екс-нардепу Миколі Мартиненку, якого звинувачують у хабарництві та відмиванні коштів. З майже 5 млн грн суму збільшили до 24,7 млн грн.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, що після розгляду апеляційних скарг сторін своїм рішенням суд скасував ухвалу від 4 серпня 2022 року щодо розміру застави в 4,962 млн грн та покладеного обов'язку здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.

«6 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід в частині розміру застави. Своєю ухвалою колегія суддів Апеляційної палати ВАКС постановила застосувати до вказаного депутата заставу у розмірі 24 700 000 грн та покласти обов'язок не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, суду», – зазначено у повідомленні.

Разом із тим, суд залишив без змін інші обов’язки, які було обрано депутату, а саме: прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця свого проживання та утримуватись від спілкування зі свідками у справі.

Зазначається, що рішення є остаточним та не підлягає оскарженню, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Зазначається, що колишньому депутату інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Микола Мартиненко – народний депутат України ІІІ-VIII скликань, колишній голова Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Його підозрюють в отриманні хабара та відмиванні коштів. У квітні 2017 року екс-депутата від «Народного фронту» затримали у Києві. Пізніше у прокуратурі пояснили, що його затримали через розтрату 17 млн доларів. У жовтні 2017 року НАБУ повідомила екс-нардепові Мартиненку про підозру в заволодінні майном «Енергоатому». У травні 2018 року йому вручили обвинувальний акт. А у жовтні 2018 року Шевченківський райсуд Києва розпочав розгляд справи. Окрім Мартиненка у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями «Нафтогаз України», «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії», «СхідГЗК» та «Ядерного палива». Пізніше Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.

У кінці липня НАБУ та САП повідомили про нову підозру Мартиненку. Його звинувачують у одержанні 311 тис. євро хабара та відмиванні коштів. У кінці серпня стало відомо, що суд арештував вилучені під час обшуку в квартирі екс-депутата Мартиненка 1,5 млн доларів.

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