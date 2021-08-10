Суд на 6 років позбавив волі колишнього військового Збройних сил України, якого завербували представники так званої «ДНР».

Правоохоронці встановили, що у 2020 році український військовослужбовець був завербований представником НЗФ «ДНР» для збору та передачі розвідувальної інформації про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС у районі лінії розмежування, повідомляє прес-центр СБУ.

Також зловмисник ініціативно запропонував свої «послуги» для здійснення диверсій проти українських військових.

Під час обшуків за місцем його проживання виявлено та вилучено арсенал військових засобів ураження.

Правоохоронці затримали підозрюваного у червні цього року.

На початку серпня 2021 року Бахмутський міський суд визнав його винним за статтями про «створення терористичної групи чи терористичної організації» (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Як повідомляв ZAXID.NET, у червні СБУ викрила екс-чиновника Ради нацбезпеки та оборони України, якого завербувала іноземна спецслужба. Йому повідомили про підозру в державній зраді.