На посаді заступника луцького міського голови Костянтин Петрочук перебував майже 4 роки

Екс-заступник луцького міського голови Костянтин Петрочук відсудив у міськради 338 тис. грн. У грудні 2020 року чоловік звільнився з посади, втім, на попередню роботу повернутись не зміг, тому вирішив вимагати в міськради виплати за півроку безробіття. Виконком йому в цьому відмовив, згодом позов відмовився задовольнити Волинський окружний адміністративний суд. Втім, чоловік подав до Восьмого апеляційного адміністративного суду, і там його апеляцію частково задовольнили. Відтак суд постановив виплатити Костянтину Петрочуку 338 тис. грн.

Як повідомляє Конкурент, Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв постанову 30 листопада. Як йдеться у матеріалах справи, Константин Петрочук подав до суду на Луцьку міськраду з проханням виплатити йому зарплату за півроку.

У заяві він пояснив, що 17 грудня 2020 року його звільнили з посади заступника луцького міського голови, на якій він працював 3,5 роки. До цього він очолював ОСББ «Відродження 20», втім, повернутись на цю посаду йому не вдалося: його кандидатуру не підтримали на зборах ОСББ. Відтак у квітні цього року Костянтин Петрочук звернувся до виконкому з проханням виплатити йому середню зарплату за півроку, втім, виконком йому відмовив.

Чоловік подав позов до Волинського окружного адміністративного суду, але його не задовольнили. Своє рішення суд мотивував тим, що гарантії, передбачені законом «Про статус депутатів місцевих рад на посаду заступника міського голови» не поширюються на посаду заступника, оскільки вона не є виборною.

Згодом Костянтин Петрочук подав позов до Восьмого апеляційного адміністративного суду. Колегія суддів на чолі з суддею Олегом Заверухою вирішила частково задовольнити апеляцію та постановила виплатити екс-посадовцеві 338 тис. грн за півроку. Оскаржити рішення можна в Верховному суді протягом 30 днів.

Зазначимо, що в березні 2021 року Костянтин Петрочук задекларував такі статки: дві квартири у Луцьку, три земельні ділянки (одна з них у Луцьку, решта – у селі Голишів, звідки чоловік родом), недобудований будинок на 324 м2 в селі Голишів, автомобіль Infinity 2012 року випуску. Також у його розпорядженні були 100 тис. доларів та 300 тис. грн готівки.

До Луцької міськради Костянтин Петрочук був обраний в 2015 році від Радикальної партії. Втім, в 2017 році його виключили з партії через підтримку рішень партії «Укроп». Таким чином, з 2017 року Костянтин Петрочук вважався безпартійним.

Посадовець неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, в 2017 році міськрада продала два гектари комунальної землі під забудову. Згодом журналісти з'ясували, що Костянтин Петрочук мав прямий стосунок до фірми, яка купила ділянку.