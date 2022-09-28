Павло Ковтонюк працював заступником міністра охорони здоров’я з 2016 до 2019 року

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили колишньому заступнику міністра охорони здоров'я про підозру у службовій недбалості, що призвело до збитків державі на 2 млн грн та зашкодило створенню реєстру донорів, повідомила в середу, 28 вересня, прес-служба СБУ.

В повідомленні відсутнє ім’я підозрюваного, але, за інформацією LIGA.net, йдеться про екс-заступника міністерки охорони здоров’я Уляни Супрун Павла Ковтонюка. У коментарі LIGA.net Ковтонюк сказав, що ще не ознайомився з підозрою, тому нічого не коментуватиме.

Йдеться про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій. За даними слідства, відповідно до програм реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проекту надав у вигляді кредитних коштів Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

За інформацією правоохоронців, наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладав угоду з керівником однієї з київських ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом, підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів. Втім, як стверджує слідство, підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідних технологій. При цьому високопосадовець підписав акт прийняття-передання програмної продукції, повідомляє СБУ.

На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів Служба безпеки ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього заступника голови МОЗ до незаконних дій. Серед іншого – підтверджено автентичність його підпису у фінансових документах, стверджують у спецслужбі.

За даними СБУ, слідчі ДБР наразі повідомили колишньому високопосадовцю про підозру.

«Колишній заступник міністра охорони здоров’я підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років», – повідомила прес-служба ДБР.

Павло Ковтонюк працював заступником міністра охорони здоров’я з 2016 до 2019 року.