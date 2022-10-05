Екс-заступнику глави МОЗ Павлу Ковтонюку обрали запобіжний захід
Павло Ковтонюк підписав акт виконаних робіт зі створення реєстру донорів, однак фактично роботи виконані не були
Печерський районний суд обрав запобіжний захід екс-заступнику міністра охорони здоров’я Павлу Ковтонюку, якого підозрюють у нанесенні збитків держбюджету на 2 млн грн під час створення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин. Суд призначив колишньому посадовцю особисте зобов’язання.
Засідання суду, на якому Павлу Ковтонюку обирали запобіжний захід, відбулося у середу, 5 жовтня. Як повідомляє LB.ua, прокуратура наполягала на запобіжному заході у вигляді нічного домашнього арешту з електронним браслетом та вимогою здати закордонний паспорт. Втім, суд відхилив клопотання прокуратури та призначив особисте зобов'язання до 27 листопада.
Павло Ковтонюк працював у команді міністерки охорони здоров’я Уляни Супрун з 2016 до 2019 року. Наприкінці вересня 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру у нанесенні державі 2 млн грн збитків під час створення реєстру донорів.
За даними слідства, представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проекту надав у вигляді кредитних коштів Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Наприкінці 2018 року заступник міністра укладав угоду з керівником однієї з київських ІТ-компаній. Однак, за інформацією слідства, компанія гроші за роботу отримала, але фактично її не виконала. При цьому посадовець підписав акт виконаних робіт.
Сам Павло Ковтонюк раніше проходив у цій справі як свідок. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що не займався цією справою в міністерстві, однак у 2018 році дійсно підписав ці документи, оскільки профільного заступника не було на місці, а їх підпис був необхідним для запуску програми донорства кісткового мозку.