Павло Ковтонюк працював заступником міністра охорони здоров’я з 2016 до 2019 року

Печерський районний суд обрав запобіжний захід екс-заступнику міністра охорони здоров’я Павлу Ковтонюку, якого підозрюють у нанесенні збитків держбюджету на 2 млн грн під час створення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин. Суд призначив колишньому посадовцю особисте зобов’язання.

Засідання суду, на якому Павлу Ковтонюку обирали запобіжний захід, відбулося у середу, 5 жовтня. Як повідомляє LB.ua, прокуратура наполягала на запобіжному заході у вигляді нічного домашнього арешту з електронним браслетом та вимогою здати закордонний паспорт. Втім, суд відхилив клопотання прокуратури та призначив особисте зобов'язання до 27 листопада.

Павло Ковтонюк працював у команді міністерки охорони здоров’я Уляни Супрун з 2016 до 2019 року. Наприкінці вересня 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру у нанесенні державі 2 млн грн збитків під час створення реєстру донорів.

За даними слідства, представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проекту надав у вигляді кредитних коштів Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Наприкінці 2018 року заступник міністра укладав угоду з керівником однієї з київських ІТ-компаній. Однак, за інформацією слідства, компанія гроші за роботу отримала, але фактично її не виконала. При цьому посадовець підписав акт виконаних робіт.

Сам Павло Ковтонюк раніше проходив у цій справі як свідок. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що не займався цією справою в міністерстві, однак у 2018 році дійсно підписав ці документи, оскільки профільного заступника не було на місці, а їх підпис був необхідним для запуску програми донорства кісткового мозку.