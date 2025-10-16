Викладач взяв хабар, але не виконав роботу

Жовківський районний суд визнав винуватим доцента Львівського аграрного університету за хабарництво, проте звільнив викладача від сплати штрафу за строком давності. Відповідний вирок суд виніс 13 жовтня.

За матеріалами справи, Олег Соколовський у 2016 році працював на посаді доцента кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики Львівського аграрного університету. Як йдеться у вироку, доцента призначили керівником дипломної роботи студента третього курсу заочної форми навчання.16 березня 2016 року доцент отримав 400 доларів від студента за написання дипломного проєкту. Також Олег Соколовський мав клопотати перед комісією викладачів про успішний відгук для хлопця.

У суді доцент відмовився свідчити, проте його студент стверджував, що Олега Соколовського він науковим керівником не обирав – керівника йому призначили. Спершу студент сконтактував зі Соколовським, а потім вони запланували зустріч для обговорення роботи. На зустрічі доцент запитав, чи вміє студент креслити, а опісля цього на калькуляторі в телефоні ввів число 500. Студент запитав, що це, а викладач відповів – за цю суму сам підготує дипломний проєкт і попіклується про успішний захист. За словами студента, викладач не назвав ні тему проєкту, ні літературу для опрацювання і попросив в телефонних розмовах не спілкуватися про гроші.

В лютому 2016 року при наступній зустрічі доцент показав на калькуляторі цифру 400, сказав, що це остаточна ціна і заявив, що сплатити потрібно до кінця лютого.

Студент надав суду звукозапис, який зробив під час останньої приватної зустрічі з Олегом Соколовським в університеті. На відео чути, що студент прийшов до доцента, і Соколовський запитав чи той «готовий до спілкування з нашою групою». А після цього прошепотів «давайте, давайте ті гроші». Далі Соколовський почав пояснювати про проєкт і обмовився, що над написання дипломної роботи працює не він один: «Значить у нас так є, що комусь бригада скоріше зробить а комусь в процесі. То я вам сьогодні даю більшу частину, от, завтра прийдете, ще щось вам завтра дам». Доцент призначив захист роботи на інший день, але перепитав студента скільки він витрачає на дорогу, на що студент відповів, що по 20 грн в кожну сторону. «Значить дивіться. Що ми зробимо, щоб ви до мене претензій не мали. То нині ви мусили приїхати і в п`ятницю ви мусили приїхати.(Починає шепотіти) Я вам свої кошти даю 40 гривень на дорогу» – ствердив Олег Соколовський.

Із відео зрозуміло, що грошима студент і доцент обмінилися – Олег Соколовський навіть перевірив справжність доларів. «Значить я вам витягую то що ніби так сталося, щоб на дорогу ви мали на завтра (витягує з гаманця гроші -2 купюри по 20 грн), а ви зі своєї сторони витягуйте». У свою чергу студент дав Соколовському чортири купюри по 100 доларів.

У вироку йдеться, що доцент сконтактував зі завідувачем кафедри машинобудування і запропонував завідувачу поклопотати перед комісією про успішний захист роботи за половину суми від хабаря. Завідувач кафедри погодився, і при зустрічі поза університетом Соколовський дав йому 200 доларів.

Суд оштрафував завідувача кафедри на 17 тис. грн, а також на два роки позбавив права обіймати керівні посади.

Олега Соколовського суддя Микола Лагнюк визнав винним і призначив 8500 грн штрафу, проте скасував цей вирок через закінчення строку давності.