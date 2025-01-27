Його підозрюють у співорганізаторстві масштабної корупції на митниці

Колишнього начальника чернівецької митниці Миколу Салагора випустили зі слідчого ізолятора. За нього внесли заставу в розмірі 9,3 млн грн. Його підозрюють в організації незаконної схеми уникнення митних платежів, через що державний бюджет недоотримав 290 млн грн. Незаконну схему викрили у квітні 2024 року. Тоді колишньому керівникові митниці Миколі Салагору та ексдепутату обласної ради і ще трьом їх спільникам оголосили про підозри і відправили в СІЗО.

Про те, що екскерівник Чернівецької митниці вийшов з-під варти, повідомила в понеділок, 27 січня, «Суспільне. Чернівці» речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За її словами, 23 січня за підозрюваного внесли 60 млн грн застави. Загалом під вартою він провів 9 місяців. Водночас ексдепутат Чернівецької облради Юрій Кушнір та причетні до злочину митники майже одразу вийшли з СІЗО. У вересні Вищий антикорупційний суд виніс їм вирок за мільйонні оборудки з митними платежами, призначивши трирічний умовний термін. Пом’якшувальною обставиною стало те, що колишні чиновники пішли на співпрацю зі слідством та зголосилися перерахували понад 10 млн грн застави на ЗСУ.

Нагадаємо, навесні 2024 року працівники НАБУ, САП та СБУ викрили масштабну корупційну схему на чернівецькій митниці. Слідство встановило, що учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул – Сірет» товарів з Туреччини, а саме одяг, взуття, жіночих та чоловічих аксесуарів. Вантажівки, які везли ці товари, оформляли як порожні, або маскували їх товарами прикриття – тканиною, ДСП, цеглою зі значно меншою митною вартістю.

Керівництво митниці для таких вантажних автомобілів забезпечило позачерговий пропуск та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів. За інформацією САП, такі схеми митників та бізнесменів на Буковині діяли тривалий час. Загалом за весь період несплати митних платежів державі завдали збитків на 290 млн грн.