Фігурантів затримали 27 серпня

Офіс генерального прокурора оголосив підозру колишньому командиру бригади ТрО та його спільникам, які привласнили бюджетні кошти, призначені для забезпечення бойових підрозділів FPV-дронами. Про це 28 серпня повідомили в пресслужбі ОГП.

Як встановили слідчі, схему організували колишній командир окремої бригади територіальної оборони та троє його цивільних спільників. Упродовж 2025 року зловмисники уклали договори на постачання FPV-дронів для військових на загальну суму понад 12 млн грн.

За версією правоохоронців, реальне постачання замінили паперовим. Фігуранти оформлювали документи про закупівлю, приймання та передачу безпілотників, створюючи видимість повністю виконаних контрактів.

Бюджетні кошти за контрактами перерахували підконтрольним підприємствам, однак безпілотники до підрозділів так і не надійшли. Згодом гроші переводили у готівку.

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Таким чином понад 12 млн грн, призначених для забезпечення бойових підрозділів FPV-дронами, витратили за контрактами, які фактично не виконувалися, підсумовують в Офісі генпрокурора.

27 серпня колишнього командира ТрО та його спільницю затримали. Підозрюваним інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування.