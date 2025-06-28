За даними ЗМІ, підозру повідомили ексзаступнику мера Харкова Андрію Руденку

Правоохоронці затримали колишнього заступника міського голови Харкова, який організував схему розкрадання грошей на будівництві укріплень в регіоні. Разом із чотирма підрядниками, які входили у злочинну організацію, експосадовець привласнив понад 5 млн грн, повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та Нацполіції у неділю, 28 червня.

За даними правоохоронців, колишній заступник міського голови, імені якого не уточнюють, створив та керував злочинною організацією, яка привласнювала гроші, виділені на будівництво фортифікацій. В який період працював посадовець та тривала схема, в Офісі генпрокурора та поліції не уточнили.

Водночас «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що йдеться про Андрія Руденка, який обіймав посаду заступника мера Харкова з питань житлово-комунального господарства з 2015 по 2024 рік.

Андрій Руденко

«Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових. Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків в сумі 5,4 млн грн», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Під час обшуків у підозрюваних на території Харкова та області виявили бухгалтерські та фінансові документи, а також комп’ютерну техніку. Ексзаступнику мера Харкова повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 255 ККУ (створення та керівництво злочинною організацією),

ч. 3 та ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

Чотирьом виконавцям злочину також повідомили про підозри за цими статтями.

У пресслужбі поліції повідомили, що підозри стосуються лише одного зафіксованого епізоду злочинної діяльності посадовців. Наразі триває розслідування. Офіс генпрокурора також подав клопотання до суду про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.