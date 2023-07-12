Президент Володимир Зеленський та командир полку «Азов» Денис Прокопенко, 8 липня 2023 року

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган стверджує, що віддав командирів захисників «Азовсталі» Україні лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє «Європейська правда».

Ердоган запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали «Азовсталь», мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

«Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і вони були у нас», – заявив він.

А віддав він захисників «Азовсталі» лише через те, що про це попросив Володимир Зеленський. Він також висловив думку, що його відносини з Росією не постраждали через передавання командирів-захисників «Азовсталі» Україні.

«Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив», – заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Нагадаємо, що посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Анкара не висувала Києву жодних умов стосовно повернення п'ятьох командирів оборони Маріуполя, а перемовини щодо повернення велись «усім дипломатичним авангардом», в тому числі безпосередньо між Володимиром Зеленським та Реджепом Ердоганом.

Нагадаємо, 22 вересня 2022 року 5 командирів з «Азовсталі» обміняли на 55 російських військових. За умовами обміну з Росії, командир «Азова» Денис «Редіс» Прокопенко, заступник командира «Азова» Святослав «Калина» Паламар, старший офіцер «Азова» Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій «Волина» Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега повинні були перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайіпа Ердогана до кінця війни.