Оксана Сокол відроджує бойківські орнаменти

Відома львівська етномодельєрка Оксана Сокол відроджує давні українські традиції і вносить їх у сучасну моду. Львівʼянка досліджує та відроджує старовинну техніку вибійки. Цього року вона отримала премію Lviv Fashion Awards в номінації «Найкращий дизайнер (бренд) етноодягу».

У відеоінтервʼю Lviv24 вона розповіла, як етномода оживляє вишивку та домоткане полотно, які візерунки використовує та де знаходить натхнення. Дізнайтеся, як старовинні техніки перетворюються на сучасні тренди і чому українська етномода зараз надихає всю країну.

Оксана Сокол закінчила Львівську академію мистецтв, відділ сакрального мистецтва. Вона зацікавилася способом декорування церковних тканин. Там і почула слово «вибійка», розповідає етномодельєрка. Згодом навчилася цієї давньої техніки на майстер-класі у Львівському нацмузеї.

Активно вивчати техніку вибійки почала з 2015 року. Шукала у фондах Дрогобицького музею, музеї Східної Бойківщини, Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.

Оксана Сокол працює виготовляє свої роботи в хатинці у Шевченківському гаю. Також вона навчає інших у Школі вибійки.