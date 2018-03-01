Facebook спростив налаштування приватності для користувачів

Користувачі також можуть користати інформацією, яку Facebook збира

Соціальна мережа Facebook спростила користувачам доступ до інструментів налаштувань приватності. Про це йдеться у повідомленні на офіційному блозі компанії.

«Події минулого тижня показали, як багато роботи нам потрібно зробити, щоб забезпечити дотримання наших політик і допомогти людям зрозуміти, як працює Facebook, і про те, що вони можуть робити зі своїми даними», - йдеться у повідомленні.

Розробники зазначили, що почули голосно і ясно, що користувачам занадто важко знайти настройки конфіденційності та інші важливі інструменти, а тому переробили меню налаштувань додатку соцмережі для мобільних телефонів, зібравши усі налаштування приватності на одній сторінці.

Порівняння старого меню налаштувань (ліворуч) та нового меню (праворуч).

Як зазначається, тепер люди краще розумітимуть, яку саме інформацію може і не може отримати, чи поширити сторонній додаток. Користувачі зможуть переглянути свою активність і за бажанням - видалити цю інформацію. Сюди входять пости, які користувач поширював, або на які відреагував, запити друзям, пошукові запити у Facebook.

Також стверджується, що тепер можна буде переглядати і керувати інформацією, що її соцмережа збирає і враховує під час розміщення реклами у стрічці користувача.

Нагадаємо, останнім часом компанію Facebook критикують, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію. Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.