Користувачі Facebook виявили, що соцмережа збирає дані про їхні телефонні дзвінки і SMS

Соціальна мережа Facebook нібито таємно збирає дані власників Android-пристроїв про їхні дзвінки та SMS-листування. Так стверджують деякі користувачі, які дізналися про це, завантаживши архів своїх даних з Facebook. Представники Facebook запевняють, що справді збирають цю інформацію, але тільки від тих користувачів, які дали на це дозвіл.

Як пише TechCrunch, новий скандал довкола Facebook почався з того, що новозеландський програміст Ділан Маккей виявив свої дані річної давнини, включно з повними журналами вхідних і вихідних дзвінків і SMS-повідомлень, в архіві, який він завантажив із соцмережі Facebook. Повідомлення Маккея про цю знахідку викликало жваве обговорення на тему конфіденційності.

Незабаром про аналогічні випадки повідомили інші користувачі. Редактор видання Ars Technica Шон Галлахер також перевірив інформацію і виявив, що компанія збирала дані про його дзвінки і SMS в 2015 і 2016 роках, коли він користувався смартфонами на Android.

«У моєму випадку, огляд моїх даних Google Play підтверджує, що Messenger ніколи не був встановлений на пристроях Android, які я використовував. Facebook був встановлений на планшеті Nexus, який я використовував, і на Blackphone 2 в 2015 році, і ніколи не було явного повідомлення, яке б запитувало доступ до телефонних і SMS-даних. Проте є дані викликів з кінця 2015 року до кінця 2016 року, коли я перевстановив операційну систему на Blackphone 2 та знищив всі програми», – написав Шон Галлахер.

У Facebook вже відреагували на звинувачення. На думку представників компанії, збір таких даних – важлива частина функціоналу додатків.

«Важлива частина додатків і служб, які допомагають вам підтримувати зв'язок, – спрощення пошуку людей, з якими ви б хотіли познайомитися. Коли ви вперше входите в службу обміну повідомленнями або в соціальний додаток, вони, звісно, завантажують інформацію про ваші контакти», – сказав представник Facebook.

На думку журналістів, незважаючи на те, що на екранах вибору стверджують, що надання дозволу буде «постійно завантажувати інформацію» про контакти та історію викликів, можна стверджувати, що багато користувачів не розуміють, що це означає, і що замість того, щоб говорити «це дозволяє друзям знайти один одного в Facebook і допомагає нам створювати кращий досвід для всіх», Facebook має давати детальнішу інформацію про те, що саме буде записано і чому.

Користувачі, які не хочуть, щоб Facebook зберігав або постійно завантажував їхні контакти на свій сервер, можуть відключити функцію безперервного завантаження в застосунку Messenger. Ця зміна також видалить всі раніше завантажені контакти.

Архів своїх даних користувач може завантажити, увійшовши в налаштування на сайті Facebook.

Нагадаємо, перед цим навколо соціальної мережі Facebook спалахнув найграндіозніший в історії скандал. Дані 50 млн користувачів соцмережі були передані третій стороні - компанії Cambridge Analytica, яка допомагала в президентській кампанії Дональда Трампа. На тлі скандалу капіталізація Facebook скоротилася на 58 мільярдів доларів.

Через скандал свої сторінки з соцмережі видалили проекти американського мільярдера Ілона Маска.