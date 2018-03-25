Цукерберг перепросив через масштабний витік даних користувачів Facebook

СвітКатерина Чурилова, 25 березня2130

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Цукерберг перепросив через масштабний витік даних користувачів Facebook
фото з відкритих джерел
Цукерберг викупив смуги газет та вибачився за витік даних з Facebook

Керівник Facebook Марк Цукерберг вибачився перед британцями за масштабний витік інформації про власників акаунтів соцмережі, повідомляє Reuters.

Зокрема, Facebook викупив рекламні полоси в найбільших британських друкованих виданнях, розмістивши там вибачення від імені компанії.

«Ми несемо відповідальність за захист Вашої інформації. Якщо ми не можемо цього робити, ми не заслуговуємо на Вашу довіру», – йдеться у заяві Цукерберга.

Простий чорний текст на білому фоні з маленьким логотипом Facebook з’явився у кількох британських газетах, зокрема, «The Observer» — видання The Guardian, яке одне з перших повідомило про витік даних з соцмережі.

Текст вибачення вийшов у недільних випусках британських газет The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph.

Вибачення також розмістили в американських газетах The New York Times, Washington Post і Wall Street Journal.

Раніше Цукерберг визнав, що в роботі соцмережі припустилися помилок і попросив вибачення перед користувачами за витік особистих даних.

Навколо соціальної мережі Facebook спалахнув найграндіозніший в історії скандал. Дані 50 млн користувачів соцмережі було передано третій стороні – компанії Cambridge Analytica, яка допомагала у президентській кампанії Дональду Трампу.

На тлі скандалу капіталізація Facebook скоротилася на 58 млрд доларів.

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