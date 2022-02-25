У Кам’янці-Подільському на ліжка, матраци, продукти харчування для переселенців передбачили 1 млн грн

У Кам’янець-Подільському у міському бюджеті передбачили додаткові 5 млн грн на територіальну оборону, ще 1 млн грн виділили на пально-мастильні матеріали та запчастини нацполіції, 500 тис. грн на бодікамери, намети, електрогенератори нацгвардії і 1 млн грн на ліжка, матраци, продукти харчування тощо для переселенців. Відповідні кошти з перехідних залишків бюджету виділили депутати на сесії у п’ятницю, 25 лютого.

«Оперативно сьогодні на засіданні депутати профінансували з перехідних залишків бюджету:1 млн грн національній поліції, 500 тис. грн – нацгвардії, додали 5 млн грн на територіальну оборону (загальна сума фінансування їхньої програми становить 6 млн грн) та довиділили 1 млн грн на програму цивільного захисту», – йдеться у повідомленні Кам’янець-Подільської міськради.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко на сесії міської ради, у четвер, 24 лютого, звернувся до власників готелів, санаторіїв з проханням надати інформацію щодо вільних місць в їхніх закладах, де можна розмістити людей, які потребують тимчасового житла.

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