Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км

Фінський уряд ініціює зміни до законодавства, які дозволять будувати загородження у «критичних зонах» на східному кордоні країни з державою-терористом – Росією. Про це з посиланням на міністерство внутрішніх справ Фінляндії пише «Укрінформ».

Як повідомляється, 9 червня фінський уряд вніс кілька пропозицій щодо поправок до законодавства країни про прикордонний контроль. Нові зміни дозволять будувати загородження, нові дороги, щоб полегшити патрулювання кордону з фінської сторони.

Пропонується на законодавчому рівні зробити можливим прийом заяв про надання притулку лише в окремих пунктах в’їзду.

У міністерстві переконані, запропоновані зміни допоможуть Фінляндії «підготуватися до впливу різного роду гібридних дій, що можуть, зокрема, включати міграцію».

«Ситуація на кордоні наразі спокійна, але ми готуємося до можливих інцидентів», – зазначила міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.

Таким чином Фінляндія поспішає посилити безпеку кордонів, оскільки побоюється, що Росія може спробувати чинити тиск на країну, посилаючи шукачів притулку до її кордонів, як це було минулого року з мігрантами на польському кордоні.

Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км. В цей час кордон між Фінляндією та Росією розділяє лише огорожа з колючого дроту. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України раніше нейтральна Фінляндія заявила про намір приєднатися до НАТО. Країна вже подала заявку на членство в організації, але проти цього поки що заперечує Туреччина.