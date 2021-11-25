Акція Щедрий вівторок є аналогом всесвітнього руху Giving Tuesday

Благодійний фонд «Запорука» запрошує навчальні заклади долучитись до щорічної Всесвітньої благодійної акції «Щедрий вівторок».

Щоб взяти участь у #ЩедромуВівторку потрібно зареєструвати навчальний заклад за посиланням. Усім, хто подасть заявку, організатори надішлють детальну інструкцію проведення власних благодійних подій, інформацію про конкурс, в якому школи можуть виграти цінні призи, а також запропонують обрати цікаві онлайн майстер-класи, зустрічі із зірками й експертами за благодійні внески.

Всі активності будуть проходити онлайн, тож незалежно від карантинних обмежень діти, їх батьки та вчителі з будь-якого куточку України зможуть приєднатися до заходів.

У 2020 році понад 450 навчальних закладів взяли участь у ЩедрийВівторокДіти. Завдяки ініціативним учасникам акції благодійний фонд «Запорука» підтримав понад 400 дітей у боротьбі проти раку, зокрема надав безкоштовне житло для понад 70 родин у Центрі для онкохворих дітей «Дача» та підтримував комплексною допомогою родини, які зіштовхнулися з дитячим раком.

Також діти допомагали тваринам, приділяли увагу літнім людям, збирали гроші на лікування хворих дітей, писали листи воїнам з АТО, записували добрі відео, ініціювали благодійні флешмоби та багато іншого.

Щедрий вівторок у 2021 році відбудеться 30 листопада. Уже четвертий рік поспіль фонд «Запорука» у партнерстві з Zagoriy Foundation цього дня проводить у школах «Уроки доброти».

Довідка:

Благодійний фонд «Запорука» засновано у 2008 році. Працює в Києві та у Львові. Фонд щоденно допомагає важкохворим дітям-пацієнтам Національного інституту раку, Відділу дитячої нейрохірургії в Інституті нейрохірургії та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. За час свого існування Фонд надав допомогу 5000 дітям на загальну суму понад 70 млн. грн.

#ЩедрийВівторок — це Всеукраїнський День добрих справ, аналог всесвітнього благодійного руху GivingTuesday. #ЩедрийВівторок проходить кожного року в перший вівторок після Дня подяки. В Україні проєкт з’явився завдяки ініціативній групі у складі благодійних фондів Zagoriy Foundation, Таблеточки, Українського форуму благодійників та Клубу Добродіїв.

З 2018 року до «Щедрого Вівторка» в Україні долучилося більше 500 ініціатив і понад 120 тисяч учасників.