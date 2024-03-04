ФОПи – один із «наріжних каменів» української економіки

Українці – нація індивідуалістів, які готові багато працювати задля покращення свого життя та підвищення рівня комфорту. Водночас бізнес та підприємництво завжди були невіддільною частиною діяльності жителів країни. Чи не найкраще ці риси проявляються завдяки ФОПам.

ФОПи – один із «наріжних каменів» української економіки

Фізичні особи-підприємці вже стали досить серйозним класом для української економіки. Навіть виник термін, завдяки якому описують це явище – ФОПономіка. Особливо важливо це під час повномасштабної війни Росії проти України.

До ключових ознак ФОПів можна віднести такі:

особиста відповідальність;

приватна власність;

відсутність корупції.

Попри складні часи, українці сміливо починають шлях до власної справи та обирають працювати у легальній площині, що є важливим кроком до формування нової культури ведення бізнесу в Україні.

Як свідчить статистика, кількість людей, які вирішили розпочати діяльність як фізичні особи-підприємці, лише зростає. Наприклад, у червні 2023 року в Україні відкрили рекордну кількість ФОПів за останні 3 роки. Ба більше, торік у країні з’явилося понад 304 тисячі нових фізичних осіб-підприємців, а загальна їх кількість перевищила позначку у 2 мільйони.

Такі показники суттєво сприяють зміцненню української економіки. Так, за останні 8 років надходження до державного бюджету від цієї категорії підприємців зросли у 24 рази. Лише за останні 2 роки, згідно з даними Опендатабот, ця сума збільшилася на 10 мільярдів гривень.

Зауважимо, що торік найпопулярнішими секторами серед нових ФОПів були такі: роздрібна та оптова торгівля, IT, надання індивідуальних послуг тощо.

ПриватБанк пропонує широкий спектр послуг для ФОПів

Водночас власний бізнес – це шлях, на якому є багато викликів. В Україні існує чимало опцій, покликаних спрощувати життя підприємців, однак це не завжди рятує від проблем. Труднощі, у тому числі пов’язані з веденням документації, часто зупиняють людей або від продовження своєї справи, або взагалі від її старту.

Розуміючи це, ПриватБанк подбав про те, аби кожен українець мав можливість із максимальним комфортом розвивати власний бізнес. Один із передових банків України робить ставку на зручність та оперативність будь-яких процесів, пов’язаних із підприємництвом.

Додаток «Приват24 для бізнесу» полегшує керування власною справою

Зокрема, для цього створили мобільний додаток «Приват24 для бізнесу». На сьогодні це повноцінна екосистема, доступна цілодобово у будь-який день тижня, яка відкриває для фізичних осіб-підприємців наступні можливості:

відкриття різних видів рахунків;

операції, пов’язані з переказом коштів;

платежі партнерам по бізнесу;

перевірка заборгованості перед бюджетом та сплата податків (операції можна провести на основі попереднього запиту в податкову у додатку, отримати актуальні реквізити та суми розрахунків з держбюджетом);

операції з валютами;

виплата заробітної плати своїм працівникам;

створення платежів навіть без інтернету;

виписки по рахунках та терміналах;

опція формування реквізитів рахунку та можливість ділитися ними через будь-який зручний месенджер;

ведення обліку бізнесу та звітності в онлайн-форматі;

доступ бухгалтера до «Приват24 для бізнесу»;

виставлення рахунків на оплату (інвойсів);

створення податкових декларацій ФОПів різних груп.

Варто виділити! Новий сервіс від ПриватБанку не нівелює роботу бухгалтера, а навпаки – створює зручні умови для співпраці. Зокрема, ФОП може надати відповідні або певні повноваження своєму бухгалтеру. Відповідно обраний фахівець може працювати та виконувати свої обов’язки з власного акаунту у «Приват24 для бізнесу».

Важливо, що усі операції підприємці можуть здійснювати самі, коли їм зручно та необхідно (звичайно, з урахуванням вимог від держави). Фактично ПриватБанк пропонує найширший на ринку функціонал для ФОПів, і все це – в додатку для бізнесу, який завжди під рукою і суттєво полегшує керування власною справою.

Варто також наголосити, що ПриватБанк – це один із найбільших, найуспішніших та найпотужніших банків України, який має статус державного. Це означає, що ця фінустанова здатна гарантувати своїм клієнтам чи не найкращі умови у плані безпеки та надійності для фінансових операцій та їхньої діяльності загалом.

Наприклад, завдяки високому рівню захисту ніхто сторонній не зможе отримати доступ до «Приват24 для бізнесу». Адже можна налаштувати біометричну авторизацію (за відбитком пальця або Face ID) або ж входити у додаток за допомогою особистого Приват24. Водночас авторизація відбувається дуже швидко та без жодних проблем.

Окрім того, у додатку можна випустити собі КЕП SmartID (кваліфікований електронний підпис). Він є аналогом власноручного підпису та дозволяє підписувати платежі, документи та звіти, а також отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфона.

Важливо, що підпис SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі та доступний у будь-яку мить. Завдяки цьому ненадійні флешки як спосіб зберігання КЕП, які могли загубитися чи потрапити у чужі руки, залишаються у минулому.

Сервіси від ПриватБанку, які будуть корисні для ФОПів

ПриватБанк сфокусований на тому, аби покращити та полегшити умови ведення бізнесу для українських підприємців. Тому фінустанова пропонує ще низку сервісів, які є дуже корисними для ФОПів.

Наприклад, для підприємців доступна послуга еквайрингу. ФОП може встановити собі на телефон чи планшет сертифікований додаток «Термінал». Ця технологія перетворює гаджет на повноцінний POS-термінал та дозволяє приймати безконтактну оплату за товари чи послуги.

Окрім того, у додатку передбачена можливість фіскалізації чеків, тож інформація про всі операції надійде до податкової, а клієнт зможе отримати розрахунковий чек. Важливо, що такий варіант дозволяє ФОПу заощадити, адже немає абонплати за термінали. До того ж зникає тягар відповідальності за банківське обладнання.

Ті ж ФОПи, яким з певних причин потрібен фізичний термінал, можуть скористатися сервісом програмного РРО «Каса» від ПриватБанку.

Він поєднує ПРРО, POS-термінал, касовий апарат, сканер штрихкодів та принтер чеків – і все це в одному терміналі, який доступний як на Android, так й iOS.

Користуватися «Касою» дуже легко та зручно, до того ж сервіс потребує мінімум витрат. На додачу відбувається автоматичний облік торговельних операцій – за продажами можна стежити в режимі онлайн. Також в онлайн-кабінеті «Каса» доступні й інші опції: наприклад, можна реєструвати торговельні точки, не відвідуючи податкову службу.

А власникам інтернет-магазинів стане у пригоді єдине платіжне рішення від ПриватБанку – LiqPay. Підприємці можуть підключити до 12 методів оплати на своєму сайті, мобільному додатку або ж в соціальних мережах. Управляти ж інтернет продажами можна в кабінеті LiqPay або мобільному додатку.

«Агент 3700» від ПриватБанку допоможе розібратися з веденням бізнесу

Аби ще більше полегшити шлях для підприємців, ПриватБанк запустив власного інформаційного агента, який пояснює важливі речі простими словами. Один із найвідоміших стендап-коміків Антон Тимошенко у ролі

«Агента 3700» допоможе кожному розібратися з тим, як функціонує система ФОПів, та розвіє будь-які сумніви, пов’язані з цією діяльністю.

Серія навчальних відео фокусується на важливих для підприємців процесах. З «Агентом 3700» можна отримати відповіді на низку запитань щодо діяльності ФОП. Зокрема, чому ведення ФОП з «Приват24 для бізнесу» – це максимально просто та безпечно.

По-перше, у додатку «Приват24 для бізнесу» є вся інформація про рахунки, наявну суму коштів та швидкий доступ до базових операцій. Сюди найчастіше відносять електронну звітність, платежі, виписки тощо. Загалом процедура у додатку виглядає таким чином:

У меню «Послуги» обрати «Електронна звітність». Натиснути створити та обрати потрібний звіт. Заповнити звіт, вказавши всі необхідні дані та звітний період (після першого разу дані система буде підтягувати автоматично) Підписати документи та завершити операцію.

Після підписання електронного звіту він одразу потрапляє до податкової установи. Крім того, статус документа завжди можна перевірити у журналі електронної звітності.

До того ж всього в кілька кліків можна самостійно додати спеціальний ярлик для швидкого доступу на головний екран у додатку до функцій, які використовують найчастіше.

Аналогічний алгоритм діє й для оформлення квартальних звітів, яких у році є 4. Відповідь щодо звіту від податкової надійде у вигляді позитивної квитанції, що свідчить, що документ прийнятий регулятором.

Ще один популярний запит ФОПів – як виставити інвойс або рахунок-фактуру. Це документ з переліком послуг або товарів, їхньої кількості та суми оплати, який продавець надає покупцеві і за яким останній має сплатити. Як приклад, можна згадати про рахунок у ресторані. Цей інструмент уже активно використовують понад 50% підприємців в Україні.

Створення інвойсу у «Приват24 для бізнесу» також займає не більше ніж хвилину. Ось як це працює:

У меню «Послуги» варто обрати опцію «Електронний документообіг». Натиснути кнопку «Створити» у нижньому правому куті екрану. Заповнити необхідні дані. Підписати документ. Надіслати рахунок покупцеві, який має його сплатити.

Як створити інвойс у «Приват24 для бізнесу» / Інфографіка zaxid.net

Тим, хто отримує інвойс, у додатку надійде повідомлення, яке можна оплатити всього за одне натискання. Також варто звернути увагу на вкладку «До сплати», де можна знайти всі неоплачені рахунки від контрагентів.

Так всього за декілька кліків та хвилин ПриватБанк допомагає підприємцям вирішувати одні з найголовніших бізнес-процесів, а також сприяє їхній залученості до легальної діяльності, що є критичним фактором для подальшого економічного розвитку України.