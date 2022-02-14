Депутатські фракції Львівської облради тепер матимуть офіційних помічників, які отримуватимуть зарплату коштом обласного бюджету

Львівська облрада вдруге за час нинішньої каденції збільшить штат працівників. Відповідний проект рішення оприлюднений на сайті обласної ради. Вперше 10 помічників фракцій утримуватимуть коштом платників податків, а не самих партій. Таку ініціативу підтримують більшість фракцій – представники так званої коаліції в обласній раді і не тільки. Таким чином у Львівській облраді стане 88 працівників, що навіть більше, ніж самих депутатів, яких є 84.

Це вже вдруге за час цієї каденції Львівська облрада розглядатиме збільшення штату працівників – у квітні 2021 року штат збільшили з 68 до 78 осіб. Тепер же штат збільшиться ще на 10 працівників, які поповнять патронатну службу при голові обласної ради. Для порівняння, у сусідніх Івано-Франківській та Закарпатській облрадах, де також по 84 депутати, кількість працівників апарату суттєво менша – 55 та 56 відповідно. У Тернопільській облраді на 64 депутатів – 59 працівників апарату.

Насправді нові працівники патронатної служби Львівської облради мають виконувати функцію помічників фракцій. Пропонується два помічники для найбільшої фракції «Європейська солідарність» і по одному – для восьми менших фракцій. У грудні депутати вже заклали кошти на їх утримання. Загалом видатки на утримання обласної ради та її виконавчого апарату у 2022 році зросли до 68 млн грн (на 55% більше порівняно з минулим роком), у тому числі 61 млн грн – суто на зарплати. На черговій сесії планують затвердити нову структуру та чисельність апарату.

Попередньо відомо, що утримання 10 помічників обійдеться у близько 3 млн грн з бюджету в рік, розмір ставки для них буде визначати керівництво виконавчого апарату обласної ради, проте середня зарплата очікується на рівні 25 тис. грн в місяць.

Ідею працевлаштування помічників у Львівській облраді підтримують фракції так званої коаліції – «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «За майбутнє». У «Слузі народу», яка теж вважається учасником неформальної коаліції, від коментарів на цю тему відмовилися. Не проти мати свого штатного помічника і «Свобода». НРУ категорично проти, а «Самопоміч» каже, що може обійтися і без штатного помічника.

«Це спільна ініціатива фракцій, яку підтримують практично всі фракції. Такі працівники мали би забезпечити організаційну роботу фракцій. Робота депутатів є громадською, а організаційної роботи багато – написання, подання проектів рішень, їх вичитка. Навіть прийом звернень щодо надання допомоги людям», – пояснив ZAXID.NET голова фракції «Європейська солідарність» Олег Дуда.

Голова фракції «Батьківщина» Назарій Сумало каже, що діючі працівники обласної ради не виконують роботу у фракціях, оскільки це не їх функція. «Не передбачені такі посади і в партії. Не завжди партійна робота і робота депутатської фракції збігаються. Об’єктивно, це буде дійсно допомога для фракцій», – вважає Назарій Сумало.

Аналогічно підтримують запровадження посад помічників голови фракцій «За майбутнє» Тарас Подвірний та «Голосу» Ростислав Добош.

Не проти мати свого помічника фракція «Свобода». «Нічого поганого не бачу в тому, щоби частину ресурсу апарату обласної ради переспрямовувати на реалізацію фракційних повноважень. Оскільки фракція теж є органом обласної ради і це позитивно, що вона буде мати частину можливостей обласної ради. Має бути належна ефективна робота. Насправді кошторис і бюджет вже прийнятий, там закладені відповідні суми. Інше питання, яким чином буде реалізовано», – каже голова фракції «Свобода» Олег Панькевич.

У «Самопомочі» ж вважають, що на сьогодні треба відмовитися від роздування штату, оскільки є більш нагальні пріоритети. «На початку каденції в обласній раді збільшувалася чисельність працівників, а якихось позитивних зсувів і поліпшення ефективності роботи ми не бачимо. Стосовно помічників фракцій, це би була певна підмога. Але якщо говорити про «Самопоміч», ми могли б з цим справитися самостійно. Думаю, так могла би зробити кожна фракція, бо зараз насправді такий час, коли мали би бути інші пріоритети. Невже для коаліції у теперішній час пріоритетом є збільшення штату на своє обслуговування чи висвітлення їхньої роботи, а не територіальна оборона», – каже голова фракції Любомир Зубач.

Запровадження штатних помічників фракцій, на думку Любомира Зубача, це є своєрідний «політичний хабар для членів правлячої коаліції в обласній раді, яка хитається і учасників пробують задобрити, щоби все не посипалося».

«Я схиляюся до того, що роздувати штат не потрібно, при тому, що в нинішній каденції обласної ради ми вже розширювали штат працівників і їм призначені немалі заробітні плати. Я би їхні обов’язки навіть перерозподілила», – погоджується з головою фракції депутатка від «Самопомочі» Парасковія Дворянин.

Категорично проти розширення штату і запровадження помічників НРУ. Голова фракції НРУ Роман Филипів вважає, що таких помічників мають утримувати самі фракції, а не обласний бюджет.

«Думаю, що це предмет для аналізу для антикорупційних органів. Ці працівники будуть працевлаштовані у відділ патронатної служби нібито як помічники голови обласної ради, а де-факто будуть працювати на фракції. Це можна трактувати неоднозначно. НРУ цього підтримувати не буде. Ми переконані, що помічників мають утримувати фракції», – каже Роман Филипів.

Раніше в обласній раді не було посад помічників фракцій. Своїх помічників мали депутати, але ті, як і самі обранці, працювали на громадських засадах, або ж утримувалися коштом партій.