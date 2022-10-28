Управління Нацполіції Івано-Франківської області відсудило у продавця талонів на бензин понад 4 млн грн через відмову місцевих АЗС відпускати паливо. Договір між поліцією та компанією «Кондор логістик» передбачав, що автопарк поліцейських цілодобово заправлятимуть на АЗС WOG. Загалом йшлося про майже 300 тис. л бензину та дизелю на 5,7 млн грн, однак Нацполіції вдалося використати талонів лише на 1,4 млн грн. Після того на місцевих заправках відмовилися приймати талони, обгрунтовуючи це тим, що бензин не був попередньо проплачений.

Про рішення Господарського суду стало відомо у п’ятницю, 28 жовтня, після повідомлення франківського видання «Курс». У самому рішенні суду зазначається, що договір на закупівлю бензину та дизелю управління Нацполіції в Івано-Франківській області уклало ще у грудні 2020 року. Сума договору – майже 5,7 млн грн. Згідно з домовленостями, компанія «Кондор логістик» мала надати поліції талони на майже 298 тис. л пального. У тендерній пропозиції компанія гарантувала заправку поліцейських службових машин за талонами на АЗС WOG цілодобово.

Проте заправитись за цими талонами поліція змогла лише на 1,4 млн грн, оскільки далі на автозаправках відмовлялись обслуговувати поліцейські машини через відсутність проплат. Станом на серпень 2022 року фірма заборгувала поліції пального на понад 4,2 млн грн. У матеріалах справи також зазначається, що управління поліції надсилало листи і претензії до постачальника з вимогою виконати зобов’язання, але все це було безуспішно.

Відтак Господарський суд Івано-Франківської області зобов’язав компанію «Кондор логістик» виплатити поліції понад 4,2 млн грн боргу, додатково сплативши понад 1,1 млн грн штрафу за порушення договору та 80,6 тис. грн судового збору.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Кондор логістик» зареєстрована у 2014 році у Львові, бенефіціарними власниками фірми є Вікторія та Роман Угриновські. Основний профіль компанії – оптова торгівля паливом. У 2020 році «Кондор логістик» отримала державних закупівель на понад 65 млн грн, інформації про переможні тендери у 2021-2022 роках у компанії немає.