Анна Новікова – засновниця асоціації SOS Donbass

Французькі правоохоронці арештували росіянку Анну Новікову та ще двох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії та сприянні її військовій пропаганді. Про це у вівторок, 25 листопада, повідомив французький портал Intelligence Online.

Анна Новікова – засновниця асоціації SOS Donbass, яка вимагає припинити постачати зброю в Україну. Вона організовувала гумконвої на тимчасово окупований Донбас та брала участь у російських пропагандистських токшоу. Росіянка є у списку FPR, у якому перебувають люди, які становлять терористичну загрозу або загрозу громадськості чи національній безпеці.

Окрім Новікової затримали ще 40-річного росіянина та 63-річного француза корсиканського походження, який є колишнім лідером корсиканського відділення «Нічних вовків» – російського байкерського угруповування, наближеного до Владіміра Путіна. Справу розслідують як діяльність на користь російської розвідки під прикриттям псевдоактивізму та гуманітарних структур.

Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що суд Мюнхена виніс вирок трьом чоловікам за шпигунство на користь Росії. Головного обвинуваченого засудили до шести років ув’язнення, інших двох – умовно.