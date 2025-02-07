У тимчасово окупованому Севастополі, а також російському Воронежі та Ростові-на-Дону росіяни затримали чотирьох жінок, які нібито готували теракти проти військових і диверсії на об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Про це у п’ятницю, 7 лютого, повідомило «Крим Реалії».

«У містах Севастополі, Воронежі та Ростові-на-Дону припинено діяльність чотирьох жінок-агентів, завербованих українськими спецслужбами для здійснення диверсійно-терористичних актів щодо високопоставлених офіцерів Міністерства оборони Росії та об'єктів паливно-енергетичного комплексу», – йдеться у повідомленні.

Росіяни стверджують, що жінки на території України нібито пройшли навчання поводженню зі стрілецькою зброєю, мінно-вибуховій справі, управлінню БпЛА, а також вивчили методи виявлення зовнішнього спостереження.

Вони не були безпосередньо пов'язані між собою, та двоє затриманих у Ростові-на-Дону виявилися колишніми однокласницями. У ФСБ імена затриманих жінок не називають.

Нагадаємо, 30 січня у Росії засудили харків’янина, який намагався в окупованому селі розшукати матір.